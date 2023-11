Sie fliegen über Wolkenkratzern

Mit Helmut Eichholzer, Dan Oberauer und Paul Guschlbauer flogen drei Tennengauer in Dubai bei der "UAE Hike&Fly Championship" — einem Paragleit-Event der Extraklasse.

"Bei dem Event ging es mehr um das Erlebnis als um die Platzierung", erklärt der Kuchler Heli Eichholzer im TN-Gespräch. Gemeint ist das Hike&Fly-Event in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Man musste geladen werden, um über den Wolkenkratzern Dubais seine Flugrunden drehen zu dürfen. Neben Eichholzer waren der Annaberger Dan Oberauer und der in Adnet wohnende Steirer Paul Guschlbauer mit dabei. Das Grundprinzip des Bewerbs ist das Gleiche wie in unseren Breiten. Erst läuft man zu seinem Startpunkt, dann fliegt man zum Ziel - fünf verschiedene Tage, an fünf verschiedenen Locations. "Wir waren auch da, um die Szene zu unterstützen und bei der Entwicklung zu helfen. Insgesamt war es schon etwas ganz Besonderes", sagt Eichholzer. Klar, nicht oft hat man die Möglichkeit, legal von einem 77 Stockwerke hohem Hotel an der Küste zu starten. "Der Weg nach oben war schon sportlich. Die 77 Stockwerke entsprechen etwa 300 Höhenmetern", erzählt der Kuchler. Auch beim Fliegen mussten die Athleten sich auf die Gegebenheiten einstellen. "Der Wind kommt vom Meer her und steigt an den ganzen Wolkenkratzern senkrecht nach oben. Das ist zwar eine gute Thermik, aber schwer zum Starten", weiß der erfahrene Pilot. Auch bei den anderen Fluggebieten mussten die Sportler Adaptionen vornehmen, um unfallfrei fliegen zu können. "Entweder hast du Sand und Wüste oder richtig hohe Berge, mit sehr schroffem Gestein. Da hättest du den Schirm nicht einfach hinlegen können und starten. Da wäre das Material sofort kaputt gewesen", erzählt Eichholzer. Also musste an solchen Starts mit Plastikfolien gearbeitet werden. Vielleicht waren das sportlich nicht die besten Voraussetzungen, doch dafür waren die Tennengauer auch nicht in den Vereinigten Arabischen Emiraten. "Natürlich war es ein Wettbewerb. Am Ende fühlte es sich aber mehr nach fliegen mit Freunden an", resümiert Eichholzer seinen fast 14-tägigen Aufenthalt. Die Heimreise trat er mit Platz 7, Oberauer mit Rang 8 und Guschlbauer mit dem zehnten Rang an.