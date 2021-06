Siebenkämpferin Verena Mayr: Marschrichtung für Tokio stimmt

Das Comeback nach 21 Monaten Wettkampfpause und zugleich die Olympia-Generalprobe brachte der Siebenkampf in Ratingen (GER) für Verena Mayr. Die WM-Dritte von 2019 (damals noch unter ihrem Mädchennamen Preiner) lieferte als Dritte mit 6254 Punkten ein solides Ergebnis ab.

Nervosität nach der langen Pause bremste Mayr am ersten Tag. Im Kugelstoßen (13,82 m) und über 200 Meter (24,68 Sek.) ließ sie viele Punkte liegen. Im Finish am Sonntag holte die Oberösterreicherin wie gewohnt in ihren starken Disziplinen Speerwurf (47,09 Meter) und 800 Meter (2:12,75 Min.) auf. "Mit Tag zwei bin ich recht zufrieden", sagte die 26-Jährige. "Endlich wieder einen Mehrkampf zu absolvieren war für mich mental sehr wichtig." Ihr Trainer Wolfgang Adler betonte: "Wir sind wieder in der Spur, Verena geht jetzt mit Selbstvertrauen in die letzten Wochen vor Tokio."

Den Sieg holte Georgia Ellenwood (CAN) mit 6314 Punkten. Österreichs zweite Olympiastarterin Ivona Dadic stieg nach drei Disziplinen wegen leichter Knieprobleme aus. Sie wolle nichts riskieren, erklärte Dadic, die bei den Staatsmeisterschaften am Wochenende in Graz Einzelstarts einplant.