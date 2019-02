Sieg für Pöltl beim 50. Einsatz im Dress von San Antonio

Jakob Pöltl hat am Samstag (Ortszeit) bei seinem 50. Einsatz für die San Antonio Spurs in der National Basketball Association (NBA) einen weiteren Sieg gefeiert. Das 113:108 gegen die New Orleans Pelicans war der fünfte Erfolg in Serie der Texaner, die sich für fast vier Wochen vom heimischen Publikum verabschiedeten.

SN/APA (AFP/GETTY)/SAM GREENWOOD Pöltl bestritt 50. Spiel