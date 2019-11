Siegesserie der Boston Celtics endete in Sacramento

Nach einer Serie von zehn Siegen haben die Boston Celtics in der National Basketball Association (NBA) wieder einmal verloren. Der Rekordmeister der Liga unterlag am Sonntag (Ortszeit) bei den Sacramento Kings mit 99:100. Für die in der Eastern Conference voran liegenden Celtics war es die erste Niederlage seit dem Saisonauftakt. Bester Werfer für die Kings war Buddy Hield mit 35 Zählern.

SN/APA (AFP)/PUNIT PARANJPE Der Bahamaer Buddy Hield warf 35 Punkte für Sacramento