Siegesserie hielt im Kumpelduell

Elf Jahre ist es her, dass sichAqeel Rehman erstmals zum österreichischen Meister im Squash gekürt hat. Seither ist der Salzburger in seiner Heimat eine Klasse für sich. Bei der Staatsmeisterschaft in Graz gewann er am Wochenende bereits seinen zwölften Einzeltitel in Serie, wobei er das Turnier zum dritten Mal in Folge ohne Satzverlust überstand.

"Mit diesem Sieg hat sich ein kleiner Kreis geschlossen. Meinen ersten Titel habe ich ja ebenfalls in Graz gewonnen − und auch damals im Finale gegen meinen alten Kumpel Jakob", freute sich Rehman, dass er einmal mehr am Ende seinem Ex-Teamkollegen Jakob Dirnberger gegenüberstand. Der gebürtige Salzburger hatte sich ebenso ohne Satzverlust ins Finale gekämpft, war dort aber neuerlich chancenlos. "2005 hab ich Jakob das erste Mal geschlagen und seitdem nie mehr gegen ihn verloren", erklärt Rehman, der seine Siegesserie mit einem 3:0 (11:6,11:6,11:6) im Finale von Graz fortsetzte.

Das nächste Duell der beiden Freunde steht schon am Samstag an, wenn Rehman mit Bundesliga-Spitzenreiter Team OÖ in Wien auf Wr. Neudorf-Mödling trifft.

