Siegeszug von Leitner und Pascariuc daheim endete erst im Finale

Erst im Finale des Pro-Tour-Turniers in Lamprechtshausen endete der Siegeslauf des Salzburger Beachvolleyballduos Laurenz Leitner/Paul Pascariuc. Gegen die topgesetzten Mathias Seiser/Philipp Waller (Wien/NÖ) unterlagen sie am Sonntag mit 16:21, 13:21. Platz drei holten die U20-Europameister Tim Berger (Sohn von Ex-Europameister Nik Berger) und Timo Hammarberg mit 2:0 gegen Laurenc Grössig/Maximilian Schober (Salzburg/OÖ).

Pascariuc freute sich über den Auftritt daheim: "Ein Pro-Tour-Stop in der Heimat ist eine tolle Sache, noch dazu wird er von meinem Heimatverein, dem UVC Lamprechtshausen, ausgerichtet." Laurenz Leitner ergänzte: "Der Stop hier passte perfekt in unseren Turnierkalender." Er war die ideale Vorbereitung für die nächste internationale Aufgabe bei der World Tour nächste Woche in Spiez (Schweiz).