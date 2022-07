Silberne Dengg plant goldene Zukunft

Nach EYOF-Edelmetall trainiert das Judo-Toptalent künftig mit Olympiamedaillengewinnerin.

Mit vier Medaillen hat Österreich das Europäische Jugend-Olympiafestival abgeschlossen. Neben drei Mal Bronze für Tanzila Muntsurova (Judo), Alfred Schwaiger (Turnen) und Pascal Cheng (Badminton) gab es Silber in der Klasse bis 70 Kilogramm für Judo-Kämpferin Elena Dengg. Die 17-Jährige vom ESV Sanjindo Bischofshofen durfte bei der Schlussfeier die österreichische Fahne tragen.

"Ich habe sofort Ja gesagt, als ich gefragt wurde", sagte Dengg. "Das ist der perfekte Schlusspunkt für eine mehr als erfolgreiche Woche." Nach dem Abschluss der sportlichen Bewerbe kam das österreichische Youth-Olympic-Team im Hörsaal der Matej-Bel-Universität zusammen, um die rot-weiß-roten Erfolge noch einmal gemeinsam zu würdigen und das Medaillenquartett hochleben zu lassen.

Zuvor war Dengg gemeinsam mit ihren Salzburger Kollegen Larissa Sickinger (Seekirchen), Alexander Kaserer (Strobl) und Hubert Illmer (St. Johann) sowie Lisa Tretnjak (St) und Issa Naschcho (OÖ) im Teambewerb gegen Israel in der zweiten Runde mit 2:4 unterlegen. "Schade, es wäre viel mehr drin gewesen, wir haben uns die Medaille zugetraut", sagte Sickinger nach dem Kampf. Im Einzel war sie in der Klasse bis 52 kg in der ersten Runde ausgeschieden. Illmer (bis 100 kg) musste sich ebenfalls sieglos mit Rang sieben zufriedengeben, für Kaserer kam das Aus in Runde zwei. Die silberne Elena Dengg plant schon voraus: Sie übersiedelt demnächst ins Olympiazentrum Linz, wo auch die Tokio-Medaillengewinner Michaela Polleres und Shamil Borchashvili trainieren. "Die Medaille bedeutet mir sehr viel, soll aber der Startschuss für eine erfolgreiche Zukunft sein", sagt sie.

Für Schwimmerin Martha Felkel (SU Generali Salzburg) war in Banská Bystrica zwei Mal Platz 16 (200 und 400 m Lagen) drin. Bei den Leichtathleten verbuchte Rupert Rohrmoser aus Großarl das EYOF als "wichtige Erfahrung". Im Diskus hätte er mit seinem Potenzial um Edelmetall mitkämpfen können, heraus kam nach zwei ungültigen und einem Sicherheitswurf auf 48,63 Meter nur Rang neun. Sehr zufrieden war hingegen Anna Buchner aus Hallein als Diskus-Siebente (36,16 m) und Kugelstoß-Achte (12,20 m). Mehr als glücklich war auch Stabhochspringerin Sarah Baumgartner aus Michaelbeuern als Sechste (3,60 m). Die SSM-Schülerin darf nach der Rückkehr gleich weiterfeiern: Sie feiert am heutigen Montag ihren 15. Geburtstag.