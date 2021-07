Simone Biles: Die Last der Welt auf den Schultern

Der Leistungsdruck war für Turnstar Simone Biles "ein Kampf gegen Dämonen". Für ihr Bekenntnis erntete sie viel Anerkennung.

Simone Biles hat bei den Olympischen Spielen in Tokio etwas geschafft, was mehr wert ist als all ihre Medaillen. Die beste Turnsportlerin der Gegenwart sprach nach ihrem Rückzug vom Mannschaftsbewerb offen über ihre psychischen Probleme. Für ihren Mut, mentale Gesundheit und Depressionen zum Thema zu machen, erhielt sie Anerkennung von vielen Seiten.

Einen "medizinischen Grund" hatte der US-Turnverband zunächst am Dienstag noch verschämt als Erklärung für die überraschende Aufgabe der vierfachen Goldgewinnerin von Rio 2016 angegeben. Danach sprach ...