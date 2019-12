Sixers-Bucks und "Battle of L.A." als NBA-Weihnachtshits

Gleich fünf Partien (alle live DAZN) stehen in der National Basketball Association (NBA) am Christtag auf dem Programm, darunter zwei absolute Topspiele: Die Philadelphia 76ers empfangen zur europäischen Primetime (20.30 MEZ) die Milwaukee Bucks mit "MVP" Giannis Antetokounmpo. In der Nacht auf Donnerstag (2.00 MEZ) folgt dann Teil zwei des "Battle of Los Angeles" zwischen den Lakers und Clippers.

SN/APA (AFP/GETTY)/Gregory Shamus Unter anderem empfangen die Philadelphia 76ers die Milwaukee Bucks