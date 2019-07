ÖSV-Abfahrer am Wolfgangsee und Vincent Kriechmayr auf den Spuren seiner eigenen Jugend: Er zog nach Obertauern.

Endlich Sommer: Selbst die ÖSV-Abfahrer (mit Ausnahme von Hannes Reichelt) zog es in dieser Woche zum Trainingskurs nach St. Gilgen und auf den Wolfgangsee. Und auch da wurde mit dem Tempo nicht gegeizt wie unser Bild und Video zeigen.

Doch die Sache mit Sommer und Badefreude hat sich ohnedies bald erledigt: Am 7. August geht es ab nach Chile zu einem fast einmonatigen Schneetraining in La Parva und Portillo. Nur: Sind die Abfahrer eigentlich schon heiß auf Schnee und Eis? "Absolut, denn mir fehlt der Schnee schon ziemlich lange", sagt Max Franz. Das lag vor allem an seinem Kompressionsbruch der Ferse, die er sich in Kitzbühel zugezogen hat. Die Verletzung hat nicht nur die so stark begonnene Saison vorzeitig beendet, sie hat sich vor allem als deutlich langwieriger als erwartet erwiesen. "Wenn ich auf dem Sofa gelegen bin, habe ich keine Schmerzen gehabt, aber sobald ich mich bewegt habe, war es fast unerträglich", sagt Franz, der daher erst Ende Juni wieder die ersten Schwünge auf dem Mölltaler Gletscher ziehen konnte. In Chile geht es nun auch um Materialtests. Da kann er sich mit seinem Fischer-Teamkollegen Vincent Kriechmayr austauschen, der schon ein klares Saisonziel formuliert hat. "Heuer war ich konstant unter den Top 5, nächste Saison möchte ich konstant auf dem Podium sein."

Das wird wohl auch die Voraussetzung für eine kleine Kristallkugel in einem der beiden Speedbewerbe sein - der ÖSV jagt dieser kleinen Kugel ja schon einige Jahre nach.

Und noch etwas hat sich bei Kriechmayr in dem Sommer geändert: Er ist praktisch zurück zu den Wurzeln gegangen. Er ist ja in Obertauern aufgewachsen und in Tweng in die Volksschule gegangen, weil sein Vater Skilehrer in der Skischule Krallinger war. Nun hat er die elterliche Wohnung in Obertauern übernommen und ist in den Ski-Ort übersiedelt. Ist es da im Sommer nicht recht eintönig? "Genau das, was ich suche. Hier kann ich mich ganz auf mein Training im ehemaligen Olympia-Stützpunkt konzentrieren. In Obertauern gibt es im Sommer ja wirklich keine Ablenkung." Damit war er gleich Vorreiter, auch Daniel Danklmaier hat sich der Trainingsgemeinschaft am Tauern angeschlossen.

Quelle: SN