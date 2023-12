Ski-Crosserin Födermayr in Arosa nach Sturz im Finale Zweite

Ski-Crosserin Christina Födermayr hat in Arosa ihren ersten Weltcup-Podestplatz erobert. Die Oberösterreicherin kam am Dienstagabend im Finale wie zwei Konkurrentinnen zu Sturz und wurde ex aequo als Zweite gewertet, lediglich die siegreiche Kanadierin Hannah Schmidt fuhr unbeschadet durch. Die 22-jährige Födermayr verließ den Zielraum hingegen mit einer Blessur am linken Bein humpelnd.

Daniel Traxler kam bis ins Semifinale und belegte Rang acht. Auftaktsieger Tristan Takats, Robert Winkler und Katrin Ofner schieden im Viertelfinale aus.