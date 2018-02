Skigymnasium Saalfelden: Elf Olympia-Teilnehmer aus einer Schule

Die Olympischen Spiele in Pyeongchang sind eröffnet. Das Skigymnasium freut sich über die Nominierung vieler Absolventen.

Als Thomas Dreßen die Abfahrt in Kitzbühel gewann, brach auch im Pinzgau großer Jubel aus. "Das war ein Wahnsinn, wir haben uns sehr mit ihm gefreut. Er war immer ein guter Schüler", sagt Rainer Stöphasius, der sportliche Koordinator des Skigymnasiums. Vorige Woche, wenige Tage vor dem Abflug nach Südkorea, schaute der Deutsche noch für ein Krafttraining bei seiner alten Schule vorbei. "Er ist jetzt unser heißester Medaillenkandidat. Ich traue ihm viel zu, er ist von der Persönlichkeit her ein sehr robuster Kerl."

Neben Dreßen lösten mehrere weitere ehemalige Absolventen ein Ticket für Pyeongchang. Das Besondere: Vier Teilnehmer gingen in ein und dieselbe Klasse des Maturajahrgangs 2013: Dreßen, Ricarda Haaser (Alpin) sowie die Biathletinnen Lisa Hauser und Dunja Zdouc. Auch in dieser Klasse war die weltcuperprobte Leoganger Biathletin Christina Rieder, die für Pyeongchang allerdings nicht berücksichtigt wurde. Außerdem in Südkorea: Der Pongauer Kombinierer Mario Seidl sowie die Skifahrer Sam Maes (der in Zell am See aufgewachsen ist und lebt, aber für Belgien startet) und Matthieu Osch (Luxemburg). Letzterer ist der einzige Teilnehmer, der aktuell noch an der Schule ist.

"Es ist sensationell, wie viele es geschafft haben. So viele hatten wir noch nie", erklärt Stöphasius. 2010 und 2014 war der Hochfilzener Romed Baumann dabei, nun also eine ganze Abordnung. Auch Simon Eder sowie Julian und Tobias Eberhard gingen in der Bürgerau in die Schule, jedoch noch nicht ins heutige Skigymnasium. Nicht bis zur Matura, aber jahrelanger Teil der Trainingsgruppe war die Maria Almerin Katharina Innerhofer.

Gute Chancen auf eine reine "Schulstaffel" bei den Olympischen Spielen gibt es im Mixed-Team der Biathleten, wo jeweils zwei Damen und Herren eine Mannschaft bilden. "In diesem Bewerb sehe ich durchaus Medaillenchancen", sagt Stöphasius, der auch Ricarda Haaser einiges zutraut: "Sie kann in der alpinen Kombination unter den Top-Fünf mitmischen." Weitere Chancen räumt er Mario Seidl ein, er zähle speziell mit dem Kombi-Team zu den Medaillenanwärtern.

Das Skigymnasium gibt es seit 1999, im Jahr 2006 wurde das Modell professionalisiert und auf eine fünfjährige Oberstufe ausgeweitet. Stöphasius: "Die vielen Olympiateilnehmer sind ein Beweis dafür, dass die jahrelange Aufbauarbeit Früchte trägt. Wir sind auf einem sehr guten Weg. Die Nachfrage von jungen Sportlern, die an unsere Schule wollen, ist groß." Im Frühjahr 2019 feiert der Leistungszweig das 20-jährige Bestehen - "voraussichtlich mit einem riesigen Klassentreffen". Und vielleicht einem Medaillengewinner.