Skilangläufer Bernhard Tritscher beendet Karriere

Skilangläufer Bernhard Tritscher hat mit 32 Jahren sein Karriereende verkündet. Der Salzburger schaffte es im Weltcup mehrfach in die Top Ten. Herausragend bei Großereignissen waren sein siebenter Rang bei Olympia 2014 in Sotschi im Skatingsprint und Platz sechs bei der WM 2015 in Falun über 15 km in der freien Technik.

"Ich blicke zurück auf eine wundervolle Zeit geprägt von extremen Erfahrungen. Viele tolle Erfolge und Momente durfte ich miterleben. Aber auch viele Rückschläge und einige Skandale im österreichischen Skilanglauf machten es mir nicht immer leicht, meinen Weg in dieser harten Sportart zu gehen", schrieb Tritscher in seiner Rücktrittserklärung auf Facebook. Quelle: APA