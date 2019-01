Skispringen: Kraft feierte in Sapporo dritten Sieg in Serie

Skispringer Stefan Kraft hat seinen dritten Weltcup-Erfolg in Folge geschafft. Der Sieger von Zakopane gewann am Sonntag in Sapporo vor dem Slowenen Timi Zajc und Vierschanzentournee-Sieger Ryoyu Kobayashi aus Japan. Platz Vier teilen sich der Pole Piotr Zyla und der Norweger Halvor Egner Granerud.

Für den 25-jährigen Salzburger Kraft war es der insgesamt 15. Weltcupsieg. Seine ÖSV-Teamkollegen kamen nicht unter die Top-Ten. Jan Hörl holte als 15. sein bisher bestes Resultat, Daniel Huber landete auf Rang 18 und Manuel Fettner auf Rang 19. Anzeige Quelle: APA