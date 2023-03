Skistar Henrik Kristoffersen wird erstmals Vater

Vor der Saison wechselte Kristoffersen als erster Spitzenathlet zur neuen Skimarke von Marcel Hirscher (Van Deer) und fuhr prompt erste Erfolge ein. Der Norweger kürte sich zuletzt in Courchevel/Meribel zum Weltmeister im Slalom und kämpft am Sonntag beim alpinen Weltcupfinale in Soldeu in eben jener Disziplin noch um die kleine Kristallkugel.