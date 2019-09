Slowenien ist am Donnerstag als erstes Team ins Finale der Volleyball-Europameisterschaft der Männer eingezogen. Das Team des Balkan-Staates gewann das Semifinale in Ljubljana gegen Polen mit 3:1 (23,-24,22,23) und trifft nun im Endspiel auf den Sieger der Partie Frankreich - Serbien, die am Freitag in Paris ausgetragen wird.

