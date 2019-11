Slowenien wahrte mit 1:0-Sieg über Lettland EM-Minichance

Mit einem mühsam erspielten 1:0-(0:0)-Heimerfolg über Schlusslicht Lettland hat Sloweniens Fußballauswahl am frühen Samstagabend in der Österreich-Gruppe G die Minichance auf die EM-Teilnahme am Leben erhalten und ist bei einem Spiel mehr bis auf zwei Punkte an Österreich herangerückt. Zumindest bis zum Spiel der ÖFB-Elf gegen Nordmazedonien (20.45 Uhr) durften die Slowenen damit noch hoffen.

