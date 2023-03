Snow-Volleyball: Aufschlag auf 1850 Metern Höhe

In Wagrain-Kleinarl macht die Snow-Volleyball-Europatour Station. Sieben österreichische Teams sind mit dabei.

Bei der Bergstation des "Flying Mozart" auf 1850 Metern Seehöhe kämpfen am Wochenende 43 Teams aus 16 Nationen um Medaillen und Preisgeld. Sieben rotweißrote Teams (zwei bei den Damen, fünf bei den Herren) wollen auch dieses Jahr im Kampf um den Turniersieg mitmischen. Die Beach-Staatsmeister Mathias Seiser und Moritz Kindl, Alexander Huber, Olympia-Neunter 2016, Florian Schnetzer, Maximilian Trummer und Felix Friedl sind die heißesten heimischen Medaillenkandidaten.

Wagrain-Kleinarl ist der Hotspot dieser noch jungen Sportart. 2009 fand dort das erste Turnier überhaupt statt, 2018 die erste Europameisterschaft.

Martin Kaswurm, Geschäftsführer von Chaka2, Co-Veranstalter der CEV und des ÖVV, sagt: "Die packenden Matches sprechen für sich. Die Spielerinnen und Spieler bieten jedes Jahr eine Show der Extraklasse. Auch heuer kann sich wieder sehen lassen, was wir mit unseren Partnern auf die Beine gestellt haben. Eine spektakuläre Flugshow der 'Flying Bulls', Live-Moderation und DJ am Centre Court, die Players-Party im'Kuhstall' in Wagrain… Dazu der 'Raiffeisen Kids Day' am Freitag, ein Amateurturnier und Promimatch - alles bei freiem Eintritt - für jeden ist etwas dabei."

Ein Match im Snowvolleyball wird auf zwei Gewinnsätze (bis 15 Punkte) gespielt. Ein Team besteht anders als im Beachvolleyball aus zumindest drei Spielern.