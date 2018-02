Snowboarderin Dujmovits nach Bänderriss im Daumen operiert

Österreichs Snowboard-Parallelläuferinnen trifft es derzeit mit Verletzungen hart. Julia Dujmovits zog sich am Sonntag im PGS bei den Staatsmeisterschaften auf der Gerlitzen bei Villach einen Bänderriss im linken Daumen zu. Die Burgenländerin wurde am Montag in Graz operiert, der Start bei den Olympischen Spielen in Südkorea ist aber nicht in Gefahr.

SN/APA/EXPA/SEBASTIAN PUCHER Olympia-Einsatz ist nicht in Gefahr