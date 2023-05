So läuft es ein Jahr danach bei Marathon-Sensation Luzia Ludwig

Mit ihrem Staatsmeistertitel gleich beim Marathondebüt schrieb Luzia Ludwig die Geschichte des Salzburg Marathons im Vorjahr. Für die Zellerin folgte ein aufregendes Jahr mit Höhen und Tiefen.

Frisch und trotz 30 Grad Hitze scheinbar kaum erschöpft, so lief Luzia Ludwig im Mai 2022 beim Salzburg Marathon ins Ziel. Die Sensation war perfekt: Die zuvor in Läuferkreisen unbekannte Amateurin hatte in 3:03:10 Stunden den österreichischen Staatsmeistertitel gewonnen. "Ich wusste vorher nicht, was auf mich zukommt", bekannte die damals 22-Jährige im Ziel. Erst kurzfristig hatte sie mit ihrem Freund und Betreuer, einem ehemaligen Profitriathleten, das Marathondebüt in Salzburg eingeplant.

Ein Jahr danach schüttelt sich die Pinzgauerin gerade ...