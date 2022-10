So verliefen legendäre Gesprächsrunden mit Dietrich Mateschitz

Sie waren intensiv gewünscht aber auch gefürchtet: Treffen mit Dietrich Mateschitz im kleinsten Kreis.

Der Self-Made-Milliardär, der sich von der Steiermark aus aufmachte, um die Wirtschaftswelt mit einem anfangs unbekannten Energydrink zu erobern, hatte ein außergewöhnliches Charisma: Wenn er eintrat, war der Raum ausgefüllt.

Bei vielen Treffen wurde nicht nur ein reger Einblick in die Denkweise des Visionärs gewährt, es war zudem ein Blick in die private Seite des Dietrich Mateschitz. Erzählungen über Ideeneingebungen in der Nacht, die sofort aufnotiert wurden ("da habe ich immer am Schreibtisch einen Notizblock liegen") oder Ärger über die eine oder andere negative Schlagzeile - dennoch hatte man immer den Eindruck, er hatte den Überblick über die Vorgänge im Unternehmen.

Aufmerksamkeit war bei allen Treffen oberstes Gebot. Und mitschreiben. Denn bei Interviews durfte kein Aufnahmegerät verwendet werden. Alle Gedankengänge mussten also aufgeschrieben werden, denn er konnte seine eigene Stimme auf Band nicht ausstehen - niemand anderer sollte sie deshalb auch hören. Mateschitz weigerte sich daher auch beharrlich Fernsehinterviews zu gegen. Nur dem ORF-Sportjournalisten Ernst Hausleitner gelang es nach dem ersten Formel 1-WM Titel für Sebastian Vettel, dem sonst medienscheuen Oberbullen ein kleines Interview abzuringen. Das war 2010, danach gab es keines mehr.

Die Interviews mit den "Salzburger Nachrichten" waren für Mateschitz jedes Mal ein Ritual. Er schätzte die SN. "Der liebenswerte Nachbar", meinte er oft, weil der Hangar-7 in Rufweite zum Pressezentrum liegt. Wenn er mit den SN sprach, konnte er sich viele Pressemitteilungen sparen. Das wusste er und deshalb nahm er sich immer viel Zeit. Viele Zitate gingen dann regelmäßig um die Welt.

Zu selten und wertvoll, zuletzt oft kontroversiell diskutiert, waren die Aussagen. Das sogenannte Gegenlesen des Interviews mit der Möglichkeit auf Korrekturen, wurde bei ihm nur peripher bedient. Die Großen brauchen das nur selten, die Kleinen schreiben ganze Absätze oder sogar Fragen der Journalisten um. Bei Dietrich Mateschitz ging es sogar manchmal in drei Schritten. "Schickt mir bitte das Interview zum Gegenlesen", hieß es nach einer halben Stunde. Nach einer Stunde folgte: "Ich weiß nicht, ob ich es noch brauche", schauen wir einmal. Nach zwei Stunden dann: "Wir werden zwar ein Jahr nicht mehr miteinander reden, aber vergesst es. Ihr braucht mir das Interview nicht schicken", schmunzelte Mateschitz. Legendäre Sitzungen einfach...