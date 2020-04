So wirbt Sprintlegende Usain Bolt für "Social Distancing"

Mit einem Foto von seinem Olympia-Lauf als Werbung fürs Abstandhalten in Corona-Zeiten hat Usain Bolt im Internet Furore gemacht. Das 2008 bei den Olympischen Spielen in Peking aufgenommene Foto zeigt Bolt, wie er beim 100-m-Sprint mit weitem Abstand vor seinen Konkurrenten in Weltrekordzeit über die Ziellinie läuft - von Bolt ergänzt durch die augenzwinkernde Unterzeile "Social Distancing".

Mit dem neu aufgelegten Bild erzielte der frühere Leichtathletik-Superstar Bolt in kurzer Zeit weit mehr als eine halbe Million Likes und 95.000 Retweets. Der Jamaikaner Bolt hatte seine Landsleute in den vergangenen Wochen wiederholt aufgerufen, sich an die Abstandsregeln im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie zu halten. Auch an einer Spendensammelaktion beteiligte er sich.

Der legendäre Gold-Sprint bei den OlympischenSpielen in Peking fand am 1. august 2008 um 22:30 Uhr Ortszeit statt. Nach 41 Schritten oder 9,69 Sekunden überquerte der damals 21-jährige Jamaikaner Usain Bolt die Ziellinie. Richard Thompson (TRI; 9,89) und Walter Dix (USA; 9,91) folgten in Respektabstand. Bolt brachte es bei seinem Sprint auf ein Durchschnittstempo von 37,26 km/h bei einer Höchstgeschwindigkeit von 43,9 km/h. Der Abstand auf die Konkurrenten wäre noch größer gewesen, hätte Bolt nicht schon 20 Meter vor dem Ziel das Tempo gedrosselt und die Arme jubelnd von sich gestreckt.

Quelle: Apa/Ag.