Sofia Polcanova und ihre russische Spielpartnerin Jana Noskowa haben am Samstag im Doppelbewerb bei der Tischtennis-EM in Alicante (ESP) das Finale erreicht. Nach 1:3-Satzrückstand setzten sie sich 4:3 gegen die topgesetzten Matilda Ekholm/Georgina Pota (SWE/HUN) durch. Im Finale am Sonntag (15.30 Uhr) trifft das Duo auf die Nummer 13 der Setzliste, die Deutschen Nina Mittelham und Kristin Lang.

SN/APA (AFP)/JONAS EKSTROMER Polcanova steht im Damendoppel mit Noskowa im Finale