Soler gewann Paris-Nizza - Konrad 7., Großschartner 10.

Der Spanier Marc Soler hat sich am Sonntag den Gesamtsieg bei der Radfernfahrt Paris-Nizza gesichert. Der Movistar-Profi verwies in der Endabrechnung den Briten Simon Yates, der erst am Vortag die Königsetappe gewonnen und das Gelbe Trikot übernommen hatte, mit vier Sekunden Vorsprung auf den zweiten Platz.

SN/APA (AFP)/JEFF PACHOUD Marc Soler holte sich den Gesamtsieg