Sonja Schweiger beflügelt Salzburg doppelt

Die Zuspielerin aus Bayern hat bei den Volleyballerinnen der PSVBG Salzburg einen wichtigen Extrajob.

Model? Influencerin? Social-Media-Star? Der Instagram-Account von Sonja Schweiger mit professionellen Fotos in schicken Outfits an attraktiven Schauplätzen lässt auf eine einträgliche Vollzeitbeschäftigung als Werbebotschafterin schließen. Die Zuspielerin von Volleyball-Bundesligist PSVBG Salzburg aber sagt: "Nein, dafür habe ich keine Zeit." Ist sie doch mit Studium, einem Job in der Marketingbranche und dem Sport mehr als ausgelastet.

Die Foto-Sessions sind für Schweiger ein nettes Hobby, von ihren Fähigkeiten als Profi in der PR-Branche profitiert aber auch der Salzburger Club: "Ich ...