Sophia Deisl wechselt zu Meister Steelvolleys Linz

Linz bleibt im Volleyballsport weiter eine Salzburg-Filiale: Sophia Deisl tritt beim Meister in die Fußstapfen ihrer erfolgreichen Cousine Victoria.

Nach zwei Meistertiteln war Victoria Deisl vor zwei Jahren von den Steelvolleys Linz zunächst in die Schweiz und dann nach Tschechien gewechselt. Nun wird ihre Cousine Sophia, bisher bei UVV Seekirchen tätig, in ihre Fußstapfen treten. Auch sie ist auf der Zuspielerinnen-Position aktiv. Die 17-Jährige kann bereits auf viel Erfahrung in den österreichischen Nachwuchs-Nationalteams verweisen.

Mit Bojana Ubiparip (verlängerte vor kurzem bei den Steelvolleys) und Kapitänin Lilly Hager gehörten in der Vorsaison zwei Salzburgerinnen dem Meisterteam aus Linz an.

Talentequelle Seekirchen

"Wir sind sehr froh, dass der Wechsel von Sophia geklappt hat", sagte Linz-Manager Andreas Andretsch. "Nach Vici und Bojana ist Sophia bereits die dritte Seekirchner Spielerin in unserem Team. Dem Verein muss man ein großes Kompliment für die tolle Nachwuchsarbeit aussprechen. Wir haben ein vertrauensvolles Verhältnis und die Entwicklung von Vici und Bojana hat gezeigt, dass wir eine gute Anlaufstelle für Seekirchnerinnen und auch andere heimische Talente sind."

Ubiparip ist so wie Victoria Deisl am Samstag mit dem A-Nationalteam im Einsatz.

Österreich trifft in der CEV European Silver League in Riga auf Lettland. Die ÖVV-Frauen wollen den dritten Sieg im vierten Gruppenspiel einfahren.