"Sound of Wake": Dominik Hernler auf Abwegen

Weil Urlaub zu Hause doch am schönsten ist, erkundete der Kärntner Wassersportler Dominik Hernler vor kurzem die Musikstadt Salzburg. Dabei wählte der 28-Jährige als Transportmittel sein vertrautes Wakeboard und damit eine ganz spezielle Perspektive auf die Mozartstadt. Über die Salzach, das Schloss Hellbrunn, den Leopoldskroner Weiher, in den Mirabellgarten und durch die Altstadt führte Hernlers Weg bis ins Große Festspielhaus, wo der Profi-Wakeboarder zum Abschluss seiner Tour Dirigentin Elisabeth Fuchs und der Philharmonie Salzburg an den Orchesterbecken aushalf. Wakeboarden an Orten, die nicht dafür ausgelegt sind, stellte den Red-Bull-Sportler und das Produktionsteam vor große Herausforderungen. Ein Jahr Planung und sechs Drehtage waren für "Sound of Wake" notwendig. Bilder: SN/ Bilder: SN/ Bilder: SN/Perauer/RB Content Pool

Quelle: SN