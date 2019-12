Southampton punktet weiter - 1:1 gegen Crystal Palace

Southampton punktet im Kampf um den Klassenerhalt in der englischen Fußball-Premier-League weiter fleißig. Nach zwei Siegen in Folge holte das Team des steirischen Trainers Ralph Hasenhüttl am Samstag ohne ÖFB-Kicker Kevin Danso ein 1:1-Remis gegen Crystal Palace. Es war das nächste Lebenszeichen nach den Auswärtssiegen gegen Aston Villa (3:1) und den Vierten Chelsea (2:0).

SN/APA (AFP)/ADRIAN DENNIS Southampton musste 0:1 wettmachen