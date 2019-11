Southgate suspendierte Sterling nach Konflikt aus Team

Torjäger Raheem Sterling von Manchester City gehört nicht zum Aufgebot der englischen Fußball-Nationalmannschaft für deren 1.000. Länderspiel am Donnerstag in London gegen Montenegro. Laut einer Mitteilung des Englischen Verbandes (FA) wurde Sterling, der in der bisherigen EM-Qualifikation acht Treffer erzielt hatte, "aufgrund einer Störung in einem privaten Teambereich" fallen gelassen.

SN/APA (AFP)/ANDREAS SOLARO Spieler von Man City ist beim 1.000. Länderspiel Englands nicht dabei