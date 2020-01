Spanien bei EM nach 31:25 gegen Tschechien weiter makellos

Titelverteidiger Spanien ist bei der Handball-EM in Österreich, Norwegen und Schweden weiter makellos. Zum Auftakt der Hauptrundengruppe I in der Wiener Stadthalle setzten sich die Iberer am Donnerstag gegen Tschechien mit 31:25 (14:9) durch und feierten dabei den vierten Sieg im vierten Endrundenauftritt. Österreich trifft im Anschluss auf Kroatien (18.15 Uhr/live ORF 1).

SN/APA (AFP)/JOE KLAMAR Die Iberer waren überlegen