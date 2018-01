Spanien entzauberte im Handball-EM-Semifinale Frankreich

Die Finalpaarung bei der Handball-Europameisterschaft in Kroatien lautet überraschend Spanien gegen Schweden. Die Iberer bezwangen am Freitag im Semifinale Weltmeister Frankreich 27:23, Schweden siegte gegen Olympiasieger Dänemark 35:34 nach Verlängerung. Das Endspiel ist für Sonntag ab 20.30 Uhr angesetzt, das Spiel um Platz drei für Sonntag, 18.00 Uhr.

Vor einem Jahr feierten die Franzosen mit neun Siegen in neun Partien souverän ihren sechsten WM-Titel. Bei der EM setzten sie ihren Siegeszug in der Vor- und Hauptrunde fort und erreichten als einzige Mannschaft mit einer makellosen Bilanz die Vorschlussrunde. Dort allerdings erlebte die "Equipe Tricolore" ihren Untergang. Nach dem 8:8 (18.) gelang ihr bis zur Pause nur noch ein Tor, sodass es nach 30 Minuten 15:9 für Spanien stand.

Wer nun mit einer Aufholjagd des Favoriten rechnete, wurde zunächst enttäuscht. In der 45. Minute führten die Iberer gar 23:14. Dennoch kam nochmals etwas Spannung auf, verkürzten doch die Franzosen mit sechs Toren in Serie auf 20:23 (51.). Eine Minute später besaß Luc Abalo gar die Chance zum 21:23, er scheiterte jedoch an Rodrigo Corrales, der zehn Schüsse parierte. Nach dem 25:21 (58.) gab es über den Ausgang der Partie keinen Zweifel mehr.

Dass die Franzosen nach der ersten Hälfte mit sechs Toren hinten lagen, hatte auch mit einer schwachen Leistung von Vincent Gerard zu tun. Der beste Goalie der vorjährigen WM wehrte in der ersten Hälfte bloß drei von 17 Schüssen ab. Auch Teamleader Nikola Karabatic erreichte mit drei Toren aus acht Abschlüssen nicht seine gewohnte Quote. Der eigentlich aus dem Nationalteam zurückgetretene, aber reaktivierte 38-jährige spanische Keeper Arpad Sterbik parierte drei Siebenmeter.

Auch im zweiten Semifinale gewann mit Schweden der Außenseiter. Die im Vergleich zu den Dänen deutlich unerfahreneren Schweden beeindruckten mit einer erstaunlichen Reife. Obwohl sie in den letzten zwei Minuten der regulären Spielzeit ein 28:25 verspielten und praktisch mit dem Schlusspfiff den Ausgleich zum 28:28 kassierten, bewahrten sie in der Verlängerung die Ruhe. 25 Sekunden vor dem Ende der zehnminütigen "Overtime" macht Linus Arnesson mit seinem sechsten Tor zum 35:33 alles klar für die Schweden, die während der gesamten Partie nie in Rückstand lagen. Matchwinner war Goalie Andreas Palicka mit 20 Paraden.

Schweden ist mit vier EM-Titeln der Rekordchampion. Die bisher letzte Goldmedaille der Schweden liegt allerdings schon 16 Jahre zurück. Seither war der fünfte Platz im Jahr 2008 das beste EM-Abschneiden. Während die Skandinavier noch kein EM-Finale verloren haben, ist bei Spanien das Gegenteil der Fall. Die Iberer erreichten schon viermal das Endspiel, zuletzt vor zwei Jahren, die Krönung blieb ihnen bisher aber verwehrt.

