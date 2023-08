Spanien nach Niederlande-Krimi erstmals im Halbfinale

Spaniens Fußballfrauen haben bei der Fußball-WM in Australien und Neuseeland erstmals in ihrer Geschichte das Halbfinale erreicht. Zur Matchwinnerin in Wellington wurde die eingewechselte, 19-jährige Salma Paralluelo (111.), die mit einem präzisen Schuss ins lange Eck La Roja in der Verlängerung zu einem 2:1-(1:1, 0:0)-Sieg über Vize-Weltmeister Niederlande schoss. Halbfinalgegner am Dienstag (10.00 Uhr MESZ) ist der Gewinner der Partie Japan - Schweden (ab 9.30/live ORF1).

BILD: SN/APA (AFP)/GRANT DOWN Spaniens Matchwinnerin Salma Paralluelo wird geherzt

Spanien hatte vor 32.021 Fans gegen Ende der regulären Spielzeit dank eines Elfmeters von Mariona Caldentey (81.) nach Handspiel von Stefanie Van der Gragt im Strafraum schon wie der 1:0-Sieger ausgeschaut. Van der Gragt machte ihren Fehler in der Nachspielzeit aber gut (91.) und brachte Oranje in der Verlängerung. Dort vergab Lineth Beerensteyn zwei gute Möglichkeiten auf den niederländischen Sieg. Spanien war über weite Strecken der Partie das dominierende Team, hatte in einigen Szenen wie bei einem zurückgenommenen Foulelfmeter beim Stand von 0:0 in der zweiten Halbzeit aber auch großes Glück. Schiedsrichterin Stephanie Frappart schaute sich nach einem Hinweis des VAR-Teams die Szene am Monitor an und annullierte ihren Elfmeterpfiff in der 62. Minute überraschend. Beerensteyn war von Irene Paredes nach einem Steilpass gerempelt worden. In der 17. Minute gab es bei einer Doppel-Chance die erste richtig gute Gelegenheit auf die Führung für Spanien. Alba Redondos Kopfball lenkte Daphne van Domselaar im Tor der Niederlande aber an die Stange, auch der Nachschuss aus kurzer Distanz landete dort. Die vermeintliche Führung für Spanien nach 37 Minuten durch Esther Redondo ließ Frappart wegen einer knappen Abseitsstellung nicht zählen. Direkt nach der Pause gab es die nächste gute Chance, doch erst der Elfmeter spät in der zweiten Halbzeit ermöglichte die Führung.