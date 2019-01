Spanien qualifizierte sich für Handball-WM-Hauptrunde

Die spanischen Handballer haben den Einzug in die Hauptrunde der Weltmeisterschaft perfekt gemacht. Der Europameister setzte sich am Mittwochabend in München mit 32:21 (13:12) gegen Mazedonien durch. Bester Werfer der Spanier war Aleix Gomez vom FC Barcelona, dem sechs Tore gelangen.

Am Donnerstag (20.30 Uhr) kommt es in der Olympiahalle zum Spitzenspiel um den Gruppensieg gegen Kroatien, das ebenfalls schon für die Hauptrunde in Köln qualifiziert ist. Die Kroaten hatten am Mittwochnachmittag bei einem klaren 32:20 (19:9) gegen Bahrain keine Probleme. Die Mazedonier spielen Donnerstag um das dritte Ticket für die Hauptrunde gegen Island.

Auch der bereits für die nächste Runde qualifizierte Vize-Europameister Schweden hat sich mit einem Sieg für das Topspiel um den Gruppensieg gegen Ungarn am Donnerstag warm gemacht. In einer lange Zeit engen Partie besiegten die Skandinavier in Kopenhagen Katar mit 23:22 (10:11). Die Ungarn waren zuvor überraschend nicht über ein 30:30 (14:14) gegen Ägypten hinaus gekommen und benötigen nun einen Sieg, um noch an den erstplatzierten Schweden vorbeizuziehen.

Quelle: Apa/Dpa