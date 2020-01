Spanien und Kroatien souverän im Halbfinale der Handball-EM

Kroatien und Spanien haben am Montag das Halbfinale der Handball-EM in Österreich, Norwegen und Schweden erreicht und sind nun auch rein rechnerisch nicht mehr von den ersten beiden Plätzen von Hauptrunde I zu verdrängen. Kroatien schonte beim 21:20-Last-Second-Sieg über Tschechien in der Wr. Stadthalle mehrere Stammkräfte, die Spanier gewannen wesentlich klarer mit 37:28 gegen Weißrussland.

SN/APA (AFP)/VLADIMIR SIMICEK Kroatien spielte gegen Tschechien in der Wiener Stadthalle