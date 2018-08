Spaniens La Liga startet in Jahr eins nach Cristiano Ronaldo

Mit dem Saisonstart von "La Liga" bricht am Freitag in Spanien eine neue Zeitrechnung an. Im ersten Jahr nach Cristiano Ronaldo steht vor allem Real Madrid unter Beobachtung. Neben dem Fußball-Superstar verabschiedete sich auch Zinedine Zidane im Sommer von den Königlichen. Während auf der Trainerbank mit Julen Lopetegui Ersatz gefunden wurde, blieb der Kauf eines neuen Stars bisher aus.

SN/APA (AFP)/FADEL SENNA Ist Messi jetzt allein auf weiter Flur?