Spaniens Profis drohen mit Streik gegen US-Pläne der Liga

Die Fußballprofis der spanischen Primera Division wehren sich gegen die Pläne zur Durchführung von Liga-Spielen in den USA. Nach einem Treffen mit Kapitänen von Erstligavereinen am späten Mittwochabend in Madrid bezeichnete der Präsident der spanischen Spielergewerkschaft AFE, David Aganzo, die Pläne der LaLiga als "verrückt". Er drohte mit einem Streik, falls die Liga ihre Pläne weiter verfolgt.

SN/APA (AFP)/FADEL SENNA Streit über spanischer Ligafußball in den USA