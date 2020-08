Speerwerfer Kaserer verlängerte seine Siegesserie

Seinen achten österreichischen Meistertitel in neun Jahren holte Speerwerfer Matthias Kaserer /Union Salzburg LA). Der 36-jährige Routinier siegte in der Südstadt mit 66,99 Metern.

Kaserer, der als Zahnarzt in Innsbruck praktiziert, gab bei den Titelkämpfen am Sonntag seine Saisonpremiere. Sein um 17 Jahre jüngerer Clubkollege Laurenz Waldbauer könnte bald in die Fußstapfen des Serienmeisters treten. Er holte mit 60,46 Metern Bronze. Der dritte USLA-Werfer Simon Klebel wurde mit 53,85 Metern Sechster.

Kaserer steuerte damit nach Michaela Egger (Dreisprung) und Peter Herzog (5000 m) Salzburgs drittes ÖM-Gold bei.

Für Sprinter Isaac Asare reichte auch am Sonntag ein guter Lauf nicht für Edelmetall. Nach Rang sechs über 100 Meter fehlten ihm über 200 Meter mit 22,14 Sekunden als Fünftem elf Hundertstel auf eine Medaille.

Ergebnisse Sonntag

Frauen:

400 m: Lena Pressler (NÖ) 59,71 Sek.

Weitsprung: Ivona Dadic (NÖ) 6,09 m

Hammerwurf: Bettina Weber (NÖ) 57,68 m

Speerwurf: Patricia Madl (OÖ) 49,31 m

1500 m: Lotte Luise Seiler (St) 4:34,69 Min.

200 m: Julia Schwarzinger (OÖ) 23,78 Sek.

4x100 m:

Männer:

400 m Hürden: Leo Köhldorfer (OÖ) 51,95 Sek.

Stabhochsprung: Sebastian Steinkellner (W) 4,55 m

Hammerwurf: Marco Cozzoli (NÖ) 62,27 m

Weitsprung: Samuel Szihn (NÖ) 7,24 m

1500 m: Andreas Vojta (W) 3:48,25 Min.

200 m: Samuel Reindl (St) 21,68 Sek.; 5. Isaac Asare 22,14, 8. Paul Klampfer (beide USLA) 22,46.

Kugelstoßen:

4x100 m:

Quelle: SN