Spektakel Darts-WM: "One Hundred and Eighty"

Eine Sportveranstaltung als Volksfest. Tausende skurrile Fans drehen bei der Darts-WM in London durch.

Nun ist es nicht so, dass es besonders religiös zugeht an diesem Abend. Im Gegenteil. Biblische Ausmaße nehmen allein die konsumierten Biermengen an. Und doch, hinten auf den Tribünenplätzen, erste Reihe Mitte, erinnert die Szene, ganz nüchtern betrachtet, kurz an das Buch Genesis. Es tanzen ausgelassen Menschen, zwölf an der Zahl, verkleidet als Giraffe und Elefant, als Tiger und Bär. Die Arche Noah. Das Thema haben sich die Arbeitskollegen für den Ausflug in den Darts-Tempel gewählt. Und natürlich hält auch der Patriarch mit falschem grauen Vollbart und beigem Gewand einen Humpen Bier in der Hand. Im Zebrakostüm steckt Vhari Pontin. Sie wird gerade lautstark von Dutzenden umstehenden Feierwütigen angefeuert, ihr Pint im Plastikbecher auf einen Zug zu leeren. Geschafft. Gegröle. Dann blicken wieder alle nach vorn zur Bühne, auf der Männer Pfeile auf eine Scheibe werfen. Es ist Darts-WM in London. Das Stadion heißt liebevoll "Ally Pally". Das steht für Alexandra Palace und ist Kult.