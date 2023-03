Spektakuläre Aufholjagd blieb unbelohnt: Platz sechs für Volleyballerinnen

Mit einer 1:3-Niederlage bei den Wildcats Klagenfurt schlossen die Volleyballfrauen der PSVBG Salzburg die Bundesligasaison ab.

Achter Platz im Vorjahr, sechster Platz heuer - die PSV-Volleyballerinnen haben in dieser Saison eine deutliche Steigerung hingelegt. Dass noch mehr drin gewesen wäre, zeigte auch das Finale um Platz fünf am Sonntag bei den Wildcats Klagenfurt, Da legten Patricia Maros und Co. im zweiten Satz ein seltenes Husarenstück hin, wehrten nach 18:24-Rückstand nicht weniger als acht Satzbälle ab und holten den Durchgang nach einem beispiellosen Krimi mit 29:27.

Am Ende war aber doch der Gegner stärker und behielt mit 25:21, 27:29, 25:20, 25:19 die Oberhand. Trainer Uli Sernow bilanzierte: "Wir haben in den letzten Wochen gezeigt, dass wir als Team gewachsen sind, und konnten auch in Klagenfurt über weite Strecken das Spiel völlig offen gestalten. Die Wildcats sind in ihrer Heimhalle sehr stark, werden vom Umfeld im Spiel stark unterstützt und sind dadurch schwer zu besiegen. Mit Platz sechs können wir nach einer sehr aufregenden Saison, mit vielen verletzungsbedingten Ausfällen, durchaus zufrieden sein."

Die PSV-Herren sind auf dem Weg zurück in die Bundesliga, sie erspielten sich in Schwarzach den Landesmeistertitel, die sportliche Berechtigung zu den Aufstiegsspielen. Am 2. und 8. April wollen sie in den Aufstiegsspielen die Rückkehr in die 2. Bundesliga schaffen.

Noch immer Aufnahmestopp im Nachwuchs

Daneben beginnt bereits die Planung der nächsten Saison, in der auch die Organisation des Gesamtvereins für die Zukunft fit gemacht werden soll. Julia Ljubic, die Nachwuchskoordinatorin, sagt: "Wir haben ja seit Oktober 2022 einen Aufnahmestopp im Nachwuchs und bereits eine neue Warteliste von circa 60 Jugendlichen, die gerne Volleyball spielen möchten. Unsere Strukturen, Hallenmöglichkeiten und Übungsleiter geben alles, aber wir brauchen von beidem mehr, um den Anfragen nachzukommen." Obmann Uli Sernow appelliert: "Wir brauchen weitere und bessere Unterstützung. In dieser Saison haben wir Mehrkosten von 35 Prozent durch die Erhöhungen in allen Bereichen."