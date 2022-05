Spendenrekord beim Wings for Life World Run

4,7 Millionen Euro wurden beim weltweiten Charity-Event der Salzburger Stiftung Wings for Life gesammelt. Das Geld fließt zu hundert Prozent in die Forschung zur Heilung von Querschnittlähmung.

Bei der neunten Auflage des Wings for Life World Run gab es nach zweijähriger Pause auch wieder die Flagship Runs, bei denen Tausende gemeinsam liefen. Insgesamt schnürten weltweit 161.892 registrierte Teilnehmer aus über 192 Nationen ihre Laufschuhe und trugen mit ihren Startgeldern zu einer neuen Rekordsumme von 4,7 Millionen Euro für die Rückenmarksforschung bei.

"Der Rekord macht mich sprachlos. Ich möchte mich bei jedem Einzelnen, der heute zusammen mit uns gelaufen, gewalkt oder gerollt ist, auf das Herzlichste bedanken," sagte Anita Gerhardter, die Geschäftsführerin der gemeinnützigen Stiftung Wings for Life. Sie war selbst beim App Run Event in Saalfelden am Start, wo sie zahlreiche aktive und ehemalige Sportler wie Simon Eder, Julian Eberhard, Georg Streitberger oder Franky Zorn traf. "Gemeinsam haben wir das Leben gefeiert und mit den 4,7 Millionen eine unglaubliche Spendensumme gesammelt, um eine Heilung für Querschnittslähmung zu finden."

Bei den Top-Leistungen war ebenfalls der Pinzgau vertreten: Andreas Stöckl (SC Leogang) kam als bester Österreicher beim Wiener Lauf auf 59,49 Kilometer. Auf der selben Strecke lief die Oberösterreicherin Kerstin Springer 44,2 Kilometer. Weltweit waren die in den USA lebende Russin Nina Zarina (56,0 Kilometer) und der Japaner Jo Fukuda (64,43 Kilometer) heuer die Teilnehmer, die als Letzte vom "Catcher Car" eingeholt wurden. Der in Wien laufende Tom Evans war mit 63,4 Kilometern nur unwesentlich langsamer.



Der Jubiläumslauf im kommenden Jahr - es ist die zehnte Auflage - findet am 7. Mai 2023 statt. Die Anmeldung ist bereits unter www.wingsforlifeworldrun.com geöffnet.