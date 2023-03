Spitzensport unter dem Hakenkreuz - die Ausschaltung alles Österreichischen

Athleten unterm Hakenkreuz. 1938 wurde nicht nur Österreich ausgelöscht, sondern auch der Sport - und teils seine Akteure.

Die Vorzeichen waren arg genug und ließen das Schlimmste befürchten - die braune Welle, die Österreich später hinwegspülte. Der Sport war eine besondere Zielscheibe für den Würgegriff der angehenden neuen Machthaber. Ob 1933 bei Skitouren nahe Saalfelden, 1935 bei den Skimeisterschaften in Mallnitz, 1937 beim Wiener Handball-Länderspiel gegen Deutschland, 1938 beim Skispringen in Sattnitz in Kärnten: Das sind nur wenige Beispiele für nationalsozialistisch gesteuerte Zwischenfälle, Aufmärsche samt unheilvoller Gesänge. Gar nicht zu reden von den olympischen Propagandaspielen 1936. Der Untergang ...