"Splash Brothers" führten Warriors zum Sieg in Houston

Titelverteidiger Golden State hat den großen NBA-Schlager in Houston für sich entschieden. Die von den "Splash Brothers" Stephen Curry (29 Punkte/9 Rebounds) und Klay Thompson (28 Punkte) angeführten Warriors feierten am Donnerstagabend einen 124:114-Erfolg bei den Rockets. Mit dem dritten Sieg en suite untermauerten Curry und Co. ihre Spitzenposition in der besten Basketball-Liga der Welt.

SN/APA (AFP/Getty)/RONALD MARTINEZ Golden State ist derzeit die Nummer eins der NBA