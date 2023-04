Sport? Tourismus? Gar nichts mehr? Welche Zukunft gibt es noch am Berg? Ergebnisse einer Expertentagung.

Klimawandel & Tourismus. Der Klimawandel trifft die Alpen und Gletscher noch härter als andere Regionen in Europa. Das ist Faktum. Reichlich unklar ist nur, wie wir damit umgehen werden.

Als hätte sich der Wettergott noch einmal einen Jux gemacht, so ließ er es zu Wochenbeginn am Stubaier Gletscher dicht schneien. Snowboarder und Skifahrer freuten sich über unverhofftes Powder-Vergnügen Ende April, während am Schaufeljoch auf 2900 Metern Seehöhe viele Experten Antworten auf die Fragen suchten, ob dieses Bild in Zukunft die Ausnahme oder die Regel sein werde. "Das ist Wetter, nicht Klima", sagte der Innsbrucker Meteorologe Georg Haas mit Blick auf die Bergspitzen relativierend. "Wir werden auch in Zukunft schneereiche ...