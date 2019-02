"Sport ist für Kinder die beste Lebensschule"

Sportunion-Präsident McDonald will dem Dachverband ein modernes Image verpassen und Österreich als großes Sportland präsentieren.

Seit 2017 ist Peter McDonald der neue Präsident der heimischen Sportunion. Der 45-Jährige präsentiert im SN-Gespräch große Pläne.

Wie soll aus Österreich wieder ein Sportland werden, das nicht nur auf die Leistungen von Superstars aufgebaut ist? Peter McDonald: Wir müssen wieder beginnen dem Sport jenen Stellenwert einzuräumen, den er eigentlich verdient. Der Sport ist die beste Lebensschule für unsere Kinder und Jugendlichen. Nirgendwo lernt man so intensiv und so viel für das Leben wie im Sport. Man lernt dort, wie man sich als Team präsentiert. Dass man auch auf den Schwächsten achten muss und wie man ihn mitnimmt. Man muss zwischen Zielorientierung und Fairness abwägen. Man lernt Führungsverantwortung zu übernehmen, um erfolgreich zu sein und - am Sportplatz ist die (soziale) Herkunft unerheblich. Der Sport trägt unheimlich zum sozialen Zusammenhalt in der Gesellschaft bei, genauso wie für die Gesundheit, denn Sportstätten sparen Krankenbetten. Das gehört vor den Vorhang. Es muss sich der Sport zum einen selbst stärker auf die Hinterbeine stellen und darstellen, was in Vereinen geleistet wird und zum anderen braucht es auch die dazu notwendigen finanziellen Mittel, um Leistungen zu erbringen.