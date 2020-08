Sport und Studium unter einem Hut

Gerüstet für das Leben nach dem Sport: Wenn aktive Profi-Athleten studieren wollen, brauchen sie flexible Lösungen.

"...und was machen Sie beruflich?" Diese Frage bekommen Profisportler öfter gestellt, als ihnen lieb ist. Die Vorstellung vom Sportler, der tagsüber seinem bürgerlichen Beruf nachgeht und am Feierabend trainiert, ist immer noch in den Köpfen vieler Menschen verankert. Mit der Realität des modernen Sports hat sie wenig zu tun. Wer sich nicht rund um die Uhr und ganzjährig auf seine Disziplin fokussiert, wird heutzutage nicht mehr in die Nähe der Weltklasse kommen.

Sportlerin und Sportler, das ist aber ...