Sporthilfe: 50 Jahre im Dienst für Österreichs Spitzensport

Wie die Sporthilfe der Coronakrise trotzt und welche neuen, alten Geldquellen im Jubiläumsjahr erschlossen werden.

Was braucht ein Sportler, um an die Weltspitze zu gelangen? Da wäre zum einen Talent, zum anderen Trainingsfleiß. Und natürlich Geld, um sich adäquate Ausrüstung zu kaufen, Trainingslager und diverse Betreuer zu finanzieren. Das war vor 50 Jahren nicht anders als heute.

Deshalb wurde im Oktober 1971 in Wien ein gemeinnütziger und unabhängiger Verein gegründet - mit dem Ziel, Österreichs Spitzensportler zu fördern. Es war die Geburtsstunde der Sporthilfe.

Just im Jubiläumsjahr durchläuft die Lebensgrundlage für aktuell 289 österreichische Sportlerinnen und Sportler aufgrund der Coronakrise aber selbst schwierige Zeiten. So erhält die Sporthilfe keine staatlichen Förderungen und lebt ausschließlich von Sponsoren, Benefizveranstaltungen und Fundraising-Aktivitäten. Hauptsponsor sind seit 1986 die Österreichischen Lotterien, andere große Einnahmequellen sind durch die coronabedingten Absagen jedweder Events allerdings weggebrochen.

Die finanzielle Unterstützung für die Athleten, die monatlich je nach erbrachter Leistung in drei Stufen (Gold, Silber, Bronze) überwiesen wird, sei dennoch gesichert, versicherte ein Sprecher der Sporthilfe den SN. Zuletzt habe man das Sportlerportfolio sogar erweitert. So ist seit Kurzem der erst zwölfjährige Julian Rzihauschek, ein außergewöhnliches Tischtennis-Talent, das in der Champions League einen Sensationssieg gelandet hat, Mitglied der Sporthilfe-Familie. Ebenso wie so viele andere, oft langjährige heimische Aushängeschilder wie Beachvolleyballer Clemens Doppler, Ruderin Magdalena Lobnig, Skispringer Michael Hayböck, Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger, Snowboarder Andreas Prommegger oder Langläuferin Teresa Stadlober.

Die Salzburgerin wird seit elf Jahren von der Sporthilfe unterstützt, anfangs noch mit einem besseren Taschengeld (75 Euro), heute als "goldene" Athletin mit der Höchstbemessungsgrundlage von 1000 Euro monatlich. "Die Sporthilfe ist eine Konstante in meiner Karriere. Wenn du finanziell abgesichert bist, gibt dir das auch sportlich Sicherheit", sagt Stadlober, die bei Weltmeisterschaften in die Top 8 laufen muss, um weiterhin der Gold-Kategorie anzugehören. Die Leistungskriterien sind je nach Sportart unterschiedlich, nicht aber der Grundgedanke dahinter. "Wenn es Grenzfälle gibt, setze ich mich als Athletensprecher dafür ein, dass der Sportler, die Sportlerin in die entsprechend höhere Kategorie eingestuft wird", erklärt Alois Stadlober, Vater und Trainer der WM-Vierten von Oberstdorf, der als Langläufer selbst jahrelang von der Sporthilfe gefördert wurde und nun innerhalb des Vereins die Interessen der Athleten vertritt. "Aus dem Topf lässt sich natürlich nicht unbegrenzt Geld schöpfen. Die Coronazeit macht die Situation auch nicht einfacher, aber wir brauchen uns um die Österreichische Sporthilfe keine Sorgen zu machen. Mit den Lotterien haben wir einen starken Partner. Darüber hinaus hat die Institution einen enorm hohen Stellenwert - in Österreich und auch im Ausland. Wir sind bei der finanziellen Unterstützung unserer Athleten auf einem Niveau, das im internationalen Vergleich durchaus mithalten kann", betont Alois Stadlober.

Neue, alte Geldquellen will man anlässlich des 50-Jahr-Jubiläums erschließen: Präsidentin Susanne Riess (seit Mai 2020) hat den "Super10Kampf" der Sporthilfe wiederbelebt. Zuletzt hatte es die TV-Hauptabendshow mit ehemaligen und aktuellen Sportstars sowie gecasteten Hobbyathleten 2012 gegeben. Am 18. September wird der im Sportpark Graz aufgezeichnete Sport- und Spielewettkampf zur Primetime auf ORF 1 gezeigt.