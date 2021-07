Sporthilfe-Präsidentin Riess: "Wir sind eine Sportnation, was die passive Begeisterung betrifft"

Kilometer sammeln für die Sporthilfe war beim Hervis Team Run angesagt. Durch den Einsatz der Läuferinnen und Läufer kamen 100.000 Euro für den Sport zusammen.

Sporthilfe-Präsidentin Susanne Riess und Hervis-Geschäftsführer Werner Weber SPRim Gespräch über den Hervis Team Run, die Zukunft des Sportsponsorings und das Ansehen des Sports in Österreich.

Die Verbindung von Hervis zu Sport ist natürlich naheliegend. Es ist anzunehmen, dass Kooperations- und Sponsoringanfragen zu dutzend bei Ihnen ins Postfach flattern. Wie wählen Sie dahingehend aus?



Werner Weber: Wir erhalten wirklich viele Anfragen und haben Kernsportarten wie Laufen, Radfahren, Outdoor und Wandern sowie natürlich im Winter das Skifahren für uns definiert. Die Kooperationen müssen in diese Themenwelten passen. Der zweite wichtige Gedanke für uns: es muss Emotionalität, Freude an der Bewegung und am Sport erlebt werden. Deswegen auch der Claim "Get movin", um den wir versuchen, Kooperationen wie den Hervis Team Run auf die Beine zu stellen und hier den Gedanken der Community mit zu transportieren. Das ist auch einer der Gründe, warum wir seit Ewigkeiten Partner des Vienna City Marathons sind. Das gemeinsame Erreichen von individuellen Zielen hat schon was. So ähnlich war es natürlich auch beim Hervis Team Run.

Wie sehen Sie die Sporthilfe und warum haben Sie sich für ein Engagement entschieden?

Werner Weber: Die Sporthilfe passt perfekt für uns, weil es uns darum geht, die Aufforderung zu mehr Bewegung an die Menschen zu bringen. Gemeinsam mit der Sporthilfe, die eine Instanz ist im Sinne von Glaubwürdigkeit und Kredibilität, gelingt das natürlich leichter.

Wirkt die Zusammenarbeit mit der Sporthilfe nicht nur nach außen, sondern auch nach innen zu Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, weil eben ein guter Zweck unterstützt wird?

Werner Weber: Davon bin ich hundertprozentig überzeugt. Wir haben natürlich extrem viele Sportlerinnen und Sportler und Sportanhänger in unserem Unternehmen, die laufend auf den Score geachtet haben, wo die Teams im Moment stehen, wer vorne liegt, wie geht es "meinem" Bundeslandteam. Da hat sich wirklich eine Begeisterung für diese Initiative entwickelt.

Frau Riess, die Sporthilfe lebt mitunter von starken Partnern aus der Wirtschaft. Warum sollen diese sich bei/mit der Sporthilfe engagieren? Deckt sich aus Ihrer Sicht der USP der Sporthilfe mit der Beschreibung von Herrn Weber?

Auf alle Fälle. Eine Gemeinschaft zu schaffen, ist für den Sport ganz wichtig. Sportlerinnen und Sportler brauchen Partner aus der Wirtschaft, die sie unterstützen. Die Wirtschaft umgekehrt profitiert natürlich auch von erfolgreichen Athletinnen und Athleten als Vorbilder. Ich kann aus meiner Sicht als Unternehmerin nur bestätigen, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit allem, was Sportsponsoring anlangt, mitleben.

Mir war immer sehr wichtig, dass Sportler unterstützt werden, ihnen jedoch gleichzeitig auch die Möglichkeit gibt, sich ein Standbein zu schaffen, denn nicht alle werden Olympiasieger. Für jedes Unternehmen ist es ein Gewinn, wenn man jemanden aus dem Leistungssport als Mitarbeiter holt.



Ist eine kreative Initiative wie der Hervis Team Run ein Indiz, dass sich Sportsponsoring immer mehr vom klassischen "Unternehmen gibt Geld und erhält dafür Logopräsenz" verabschiedet und sich hin zum Aktionismus bewegt?

Riess: Eindeutig. Diese Zeiten sind längst vorbei. Ich glaube, dass es nie entscheidend war, wie oft und wie lange ist ein Logo zu sehen. Es ist immer darum gegangen, einen gewissen Spirit rüber zu bringen und das für beide Seiten. Das muss zum Sportler passen, aber auch zum Unternehmen. Nicht alles passt für alle. Es erinnert sich niemand daran, wie und wo das Logo zu sehen war. Aber an einen Hervis Team Run und das Mitfiebern mit den Teams sehr wohl - das ist es, was es ausmacht und das bleibt auch hängen.

Weber: Sponsoring wird zum Dialog. Es gibt sicherlich genug Veranstaltungen, wo wir uns als klassischer Sponsor präsentieren. Ich denke nicht, dass das ein Modell für die Zukunft ist. Der Hervis Team Run ist eine Eigenkreation, die viel interaktiver ist. Wir sind in ganz Österreich vertreten und deswegen war es naheliegend, aus jedem Bundeland ein Team aufzustellen und zusätzlich das Promiteam. So etwas bekommt man nicht als Sponsoring-Angebot - das muss man selber entwickeln. Wir nehmen sehr viel mit aus diesem ersten Versuch. Beispielsweise, dass die Leute immer dran bleiben an dieser Aktion, die ja über mehrere Monate ging und nicht wie eine Veranstaltung nach zwei Stunden vorbei ist. Der Team Run hatte einen Bezug zu Top-Sportlern mit den Team-Kapitänen wie beispielsweise Peter Herzog, sowie einen Bezug zu meinem Bundesland.

Wir müssen künftig sicherlich stärker in eine Richtung nachdenken, weg zu gehen vom klassischen Sponsoring, das es zweifellos noch weiterhin geben wird.

Riess: Aktionen wie der Hervis Team Run zahlen auch in die Unternehmenskultur ein und fördern ein Miteinander. Das Zugehörigkeitsgefühl zum Unternehmen wird dadurch noch mehr gelebt.

Zahlen solche Initiativen auch eine Ebene drüber ein, wenn es darum geht, den generellen Stellenwert von Sport und Bewegung zu heben?

Weber: Definitiv ja. Wir haben den Team Run so konzipiert, dass jedermann mitmachen kann. Für den geübten Marathonläufer sind die 25 km pro Woche ein Klacks, für jemand anderen sind sie eine unglaubliche Herausforderung, das über mehrere Wochen zu schaffen. Der Content, der dadurch entstanden ist, war für viele schon extrem motivierend. Wer den Content verfolgt hat, hat mitbekommen, dass es nicht jedem auf den letzten Kilometern gut gegangen ist, dass man schon schwitzen muss, um es zu schaffen. Wen man das liest, findet man das sympathisch und kann sich in die Lage reinversetzen und tu mir vielleicht leichter, auch wieder den Schritt zu Sport und Bewegung zu gehen. Deswegen glaube ich sehr an die Breitenwirksamkeit solcher Aktionen.



Frau Riess, Sie kennen den Bereich Sport aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Was zeichnet die österreichische Sportlandschaft aus und wo hat sie im internationalen Vergleich dringend Nachholbedarf?

Riess: Wir sind eine Sportnation, was die passive Begeisterung betrifft. Wir sind noch nicht ausreichend eine Sportnation, was die unmittelbare persönliche Beteiligung betrifft. Hier schwingt natürlich eine gesellschaftspolitische Komponente mit, was Bewegung, Vorsorge, Prävention und die Bedeutung von Bewegung betrifft. Es ist für die Gesellschaft von ganz großer Bedeutung, wenn es Initiativen wie eben den Team Run gibt, wo jeder mitmachen kann. Wer hier positive Erlebnisse hat, trägt es zu seiner Familie, zu Freunden und Verwandten.

Ich bin ein großer Fan vom Skisport, aber wir müssen etwas mehr sein als eine Skination. Sport ist nicht nur Leistungssport und Medaillen, es ist etwas, was jeder für sich machen kann.



Was können die Sporthilfe und auch ihre Partner (gemeinsam) tun, um das Ansehen, die Stellung von Sport und Bewegung generell zu verbessern?

Genau solche Initiativen wie den Team Run. Deswegen sind für die Sporthilfe die Unternehmenspartner so wichtig, weil es alles Multiplikatoren sind, über die man vielleicht an Leute herankommt, die bislang überhaupt keinen Bezug zum Sport gehabt haben. Sich der Thematik von zwei Seiten zu nähern - einerseits mit einem Angebot für alle, aber auch mit der Unterstützung der Spitzen- und Leistungssportler über die Sporthilfe. Den Behindertensport zu unterstützen ist für mich eine ganz wichtige gesellschaftspolitische Aufgabe, weil die Lebensläufe so mancher Athleten zeigen, dass Leistung nicht nur etwas ist, was man in Sekunden und Metern messen kann, sondern auch etwas sein kann wie das Überwinden einer persönlichen Krise.

Mittler zu sein und den Konnex zwischen Sportlern, die ganz dringend die Unterstützung der Wirtschaft brauchen und nicht den Zugang haben, und den Unternehmen herzustellen, ist eine ganz wichtige Aufgabe der Sporthilfe.



Wenn aus Ihnen ein Profi-Sportler geworden wäre, bei welcher Sportart hätten wir Ihnen zugejubelt?

Weber: Ich bin leider gesundheitlich bedingt kein Läufer, wäre aber gerne Profiradrennfahrer geworden und hätte also in ein paar Tagen die Tour de France in Angriff genommen.

Riess: Basketball hat mir am meisten Spaß gemacht, bin aber um da wirklich zu reüssieren, war ich zu klein.



Auf wen tippen Sie bei der Fußball-EM?

Weber: Ich tippe auf Spanien.

Riess: Ich tippe rituell immer auf Italien und hatte damit auch recht oft recht, obwohl es niemand geglaubt hat - wie 2006 bei der WM in Deutschland. Belgien ist auch sehr stark und ich habe ja durch meinen Mann einen Bezug zu diesem Land. Wir wohnen ja einen Teil unseres Lebens in Brüssel

Wieviele Olympiamedaillen erobern die österreichischen Athletinnen und Athleten?

Weber: Ich hoffe auf jeden Fall, dass wir anschreiben und dass es zwei oder drei Medaillen werden. Wir haben ein paar super Kandidatinnen und Kandidaten. Ich halte natürlich "unserem" Peter Herzog ganz fest die Daumen. Es gibt mehrere Sportlerinnen und Sportler, die eine Chance haben - beim Klettern beispielsweise.

Riess: Ich gehe sogar noch etwas weiter und sage, fünf Medaillen sind möglich. Wir haben z.B. in der Leichtathletik, im Judo, im Schwimmen, im Rudern, im Segeln großartige Athletinnen und Athleten. Es sind natürlich sehr außergewöhnliche Spiele und es ist für alle, die dort sind nicht einfach. Vielleicht kommt das ja auch einem unserer Sportlerinnen und Sportler zugute.