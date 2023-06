Sportler, ab in die Kuhfladen!

"Wos bist'n du für a Oa....loch?" Dieser deftige Fluch passte so gar nicht zu der Begeisterung, die beim ersten Bewerb der Berglauf-WM im Tiroler Stubaital herrschte. Zu hören bekam diese und andere Unfreundlichkeiten der Wirt jener Hütte, die direkt im Zielbereich des Vertical-Bewerbs lag.

Und zwar deshalb, weil der kauzige Mann sich so gar nicht über Hundertschaften zusätzlicher potenzieller Gäste freute. Sondern abgekämpfte Läufer, die nach dem Zieldurchlauf einen ersten Schluck aus ihren Trinkflaschen nahmen, aus seinem Gastgarten verscheuchte. Weil "der Verzehr mitgebrachter Speisen und Getränke auf der Hütte nicht erlaubt" ist. Weltmeisterschaft hin oder her. Da könnt' ja ein jeder kommen. Die Sportlerinnen und Sportler durften ihren Durst nach 1000 absolvierten Höhenmetern im Laufschritt in der prallen Sonne auf einer von Kuhfladen übersäten Wiese stillen. Und haben sich ihre Mahlzeit ganz bestimmt dann lieber später im Tal gegönnt als oben am Berg.

Eine solche Peinlichkeit ist einer Weltmeisterschaft unwürdig, sie zeigt auch den wahren Stellenwert des Sports in diesem Land. Es spricht nicht gerade für die Planer der ansonsten bislang hervorragend organisierten WM, dass sie das Event ohne jede Not ausgerechnet einem offensichtlichen Gegner der Veranstaltung vor die Haustür gesetzt haben. Wenn selbst die immer als Rechtfertigung für Großereignisse vorgeschobene Tourismusbranche Widerstand leistet, ist auch klar: Über Olympiabewerbungen sollte man sich in Tirol den Kopf erst gar nicht mehr zerbrechen.