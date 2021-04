Sportler laufen 25.000 Kilometer für einen guten Zweck

Seit Februar laufen zehn Teams mit prominenter Unterstützung gemeinsam für einen guten Zweck. Ihr Ziel: 100.000 Euro für die Österreichische Sporthilfe innerhalb von fünf Monaten zu erlaufen.

Im Liveticker auf der Homepage des Hervis Team Run kann man exakt mitverfolgen, wie der Zwischenstand ist. Gesamtziel sind 25.000 Kilometer. Zur zeitlichen Halbzeit sind bereits mehr als 14.600 Kilometer geschafft. Neben einem Promi-Team laufen neun Bundesländerteams bestehend aus einem Teamkapitän (Sporthilfe-Athlet) und fünf ambitionierten Hobby-Athleten. Hervis spendet für jeden gelaufenen Kilometer 2 Euro und verdoppelt die Summe, wenn das Ziel von 25.000 Kilometern in fünf Monaten geschafft wird.

Salzburgs Kapitän ist der Nordische Kombinierer Mario Seidl. Er sagt über die Aktion: "Alles, was man zum Laufen braucht, sind Shirt, Shorts und Schuhe. Und natürlich eine gewisse Portion Motivation - wenn mein Team gemeinsam mit mir diese Motivation auch bei anderen Menschen auslöst, macht mich das glücklich. ,Nebenbei' auch noch Gutes für die Sporthilfe zu tun, ist quasi das Tüpfelchen auf dem I."

Mit dabei sind mit Unterstützung von Hervis auch Prominente wie Rainer Pariasek, Alexandra Meissnitzer, Nina Burger oder Verena Preiner. Jedes Teammitglied läuft jede Woche mindestens 25 Kilometer. Olympiateilnehmer Peter Herzog hat als Chefcoach stets ein Auge auf die Kilometerleistung und ist begeistert: "Lockdown und Wetterkapriolen haben uns nichts ausgemacht, alle Teams liegen gut in der Zeit und sind nach wie vor hochmotiviert."

Sporthilfe-Geschäftsführer Gernot Uhlir ergänzt: "Ich bin sehr beeindruckt, wie engagiert die Läuferinnen und Läufer bei der Sache sind und Kilometer um Kilometer abspulen. Anscheinend wirkt es zusätzlich motivierend, für die Österreichische Sporthilfe und ihre Athletinnen und Athleten zu laufen und so einen wichtigen Beitrag zu deren sozialer Absicherung zu leisten. Danke an Hervis und natürlich vor allem an alle, die teilnehmen - ihr packt die 25.000 Kilometer!"