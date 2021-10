Sportlerwahl: Carina Edlinger und Red Bull Salzburg ausgezeichnet

Bei der Wahl zu Österreichs Sportlern des Jahres gingen am Donnerstag zwei Auszeichnungen nach Salzburg.

Die blinde Langläuferin Carina Edlinger in der Kategorie "Behindertensportlerin des Jahres" und Red Bull Salzburg als Mannschaft des Jahres erhielten die ersten beiden Auszeichnungen bei der großen Gala in Wien.

Die 23-jährige Fuschlerin Edlinger hat im vorigen Winter den Gesamtweltcup zum vierten Mal gewonnen. Den Preis als Sportlerin des Jahres hat sie bereits 2019 gewonnen. Red Bull Salzburg verdiente sich die Auszeichnung - die vierte in Folge in dieser Kategorie mit dem achten Meistertitel in Folge, dem Cupsieg und starken Auftritten auf der internationalen Bühne. Weitere Kandidaten in der Finalauswahl waren die ÖSV-Skisprungdamen (Daniel Iraschko-Stolz, Sophie Schorschag, Chiara Kreuzer (Hölzl) und Marita Kramer) und die Nordischen Kombinierer Johannes Lamparter und Lukas Greiderer.

Der Handbike-Paralympics-Sieger Walter Ablinger ist Behindertensportler des Jahres.

Sarah-Maria Baumegger (Schwimmen) und Alexander Flechl (Golf) erhielten die Auszeichnungen als Special-Olympics-Sportler des Jahres.

Als Trainerpersönlichkeit des Jahres geehrt wurde Gregor Högler, der Trainer des Diskus-Olympiadritten Lukas Weißhaidinger.

Aufsteiger des Jahres ist der Nordische Kombinierer Johannes Lamparter.